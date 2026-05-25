La stagione del Fossombrone si è conclusa con la tradizionale passeggiata, durante la quale dirigenti, giocatori e tifosi hanno condiviso un momento di incontro lontano dal campo. L’evento si è svolto nel tardo pomeriggio di venerdì e ha rafforzato il legame tra la squadra e la comunità locale. Nessuna comunicazione ufficiale o dichiarazione sono state rilasciate in merito all’evento.

Si è chiusa con la tradizionale passeggiata la stagione del Fossombrone. Nel tardo pomeriggio di venerdì, dirigenti, giocatori e sostenitori biancazzurri hanno condiviso un momento d’incontro lontano dal campo, confermando ancora una volta il forte legame che unisce la squadra alla città. Partito dallo stadio, il gruppo ha raggiunto a piedi il colle dei Cappuccini, uno dei punti più simbolici di Fossombrone. Una camminata semplice ma significativa, vissuta tra sorrisi, foto e racconti di una stagione intensa, conclusa con la salvezza in Serie D. Ad attendere la comitiva in cima al colle c’era fra Filippo, che si è unito ai presenti per la foto di rito ai piedi della croce di ferro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fosso: vince la tradizione. Tutti in cammino coi tifosi

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