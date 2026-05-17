Nella partita di martedì sera, la Fortitudo Bologna ha sconfitto Avellino con il punteggio di 93-61, chiudendo così la serie al quinto incontro. La squadra di coach Attilio Caja ha dominato l’avversario, ottenendo così l’accesso alle semifinali di Serie A2 contro Verona. La vittoria ha permesso alla formazione di qualificarsi per la fase successiva del campionato, con la serie complessiva conclusa con tre vittorie a due. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso nel palazzetto cittadino.

Bologna, 17 maggio 2026 – “ È questa qua la Fortitudo! ”. Torna a spiccare il volo l’Aquila scudata di coach Attilio Caja, che si fa bellissima per la grande soirée: e così Avellino domata 93-61, serie chiusa 3-2 e pass staccato per le semifinali di A2 contro Verona. Ora sul cammino dei biancoblù, col beneficio del fattore campo, arriva il doppio turno casalingo nelle serate di mercoledì e venerdì. La cronaca. Al grido di “ Vogliamo dieci leoni ” il PalaDozza suona la carica per la prova d’esame decisiva, quella per un posto in semifinale contro Verona: per l’occasione a referto anche capitan Fantinelli e Moore, quest’ultimo subito in quintetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo: Avellino dominata, la Effe è in semifinale con Verona

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