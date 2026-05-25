Fortitudo emergenza senza fine A Verona per riaprire la serie
La Fortitudo si trova in svantaggio 2-0 nella serie di semifinale contro Verona e questa sera, alle 20:45, affronta la squadra in trasferta. La formazione aveva già subito due sconfitte in casa, con entrambe le partite vinte dai rivali in trasferta. La partita si gioca in un momento di emergenza per la squadra, che cerca di invertire il trend negativo e di mantenere viva la qualificazione.
Fortitudo credici. Ora o mai più. In svantaggio 2-0 nella serie di semifinale con Verona, capace di compiere la doppia impresa di violare due volte il PalaDozza, la Fortitudo alle 20,45 affronta in viaggio la Scaligera. "Mancò la fortuna, non il valore" a una Fortitudo che ha ceduto sia in gara-uno che in gara-due di solo un punto a Verona a conferma del grande equilibrio di una serie che poteva in effetti essere in situazione di risultato completamente diversa. Sotto 2-0, la Effe deve assolutamente vincere se vuole rimanere agganciata alla serie e prova a cambiare l’inerzia che per qualità degli avversari, ma anche un po’ di sfortuna, oltre ai soliti problemi, adesso sembra essere tutta dalla parte della formazione di Alessandro Ramagli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Fortitudo, l’emergenza continua. Problemi in regia senza Della RosaLa Fortitudo affronta un momento di difficoltà in regia, con problemi tecnici rilevati in assenza di Della Rosa, che ha preso un altro giorno di...
Beffa Fortitudo, Verona passa al PalaDozza dopo un tempo supplementare. La serie va sullo 0-2La Tezenis Verona ha vinto in trasferta contro la Fortitudo Bologna 75-74 dopo un tempo supplementare, portando la serie sul 2-0.
Temi più discussi: Basket serie A2, domani si apre la semifinale per la Fortitudo di Caja dopo aver eliminato Avellino. Effe in forte ansia per Della Rosa. Si teme il forfait contro Verona; Fortitudo, l’emergenza continua. Della Rosa out anche per domani; Fortitudo, l’emergenza non finisce mai. Della Rosa ko, Fantinelli e Imbrò ci sono.
Fortitudo, l’emergenza continua. Della Rosa out anche per domaniLa Fortitudo però non vuole darsi per vinta, nonostante una condizione fisica non ottimale, una situazione di organico ancora in piena emergenza: impossibile recuperare Gianluca Della Rosa. sport.quotidiano.net
Fortitudo, l’emergenza continua. Problemi in regia senza Della RosaEmergenza in regia. Altro giorno di riposo per Gianluca Della Rosa che dopo mercoledì, anche ieri è rimasto a riposo. Dopo la distorsione alla caviglia sinistra, accusata martedì a fine allenamento, ... ilrestodelcarlino.it