fortitudo emergenza senza fine a verona per riaprire la serie

Notizia in breve

La Fortitudo si trova in svantaggio 2-0 nella serie di semifinale contro Verona e questa sera, alle 20:45, affronta la squadra in trasferta. La formazione aveva già subito due sconfitte in casa, con entrambe le partite vinte dai rivali in trasferta. La partita si gioca in un momento di emergenza per la squadra, che cerca di invertire il trend negativo e di mantenere viva la qualificazione.