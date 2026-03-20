La Fortitudo affronta un momento di difficoltà in regia, con problemi tecnici rilevati in assenza di Della Rosa, che ha preso un altro giorno di riposo dopo mercoledì. La squadra si trova a gestire le conseguenze di questa situazione, mentre Della Rosa non è sceso in campo né mercoledì né ieri. La situazione continua a richiedere attenzione.

Emergenza in regia. Altro giorno di riposo per Gianluca Della Rosa che dopo mercoledì, anche ieri è rimasto a riposo. Dopo la distorsione alla caviglia sinistra, accusata martedì a fine allenamento, il playmaker toscano anche ieri non si allenato. Fortunatamente la caviglia del giocatore, già vittima di una distorsione il 22 febbraio, nel match interno con Rieti, non si è gonfiata, ma continua a far male. Dopo aver giocato sul dolore nelle sfide di Livorno e in casa contro Cento, la nuova distorsione l’ha obbligato a fermarsi. La situazione viene monitorata dallo staff medico giorno per giorno, con la possibilità tra oggi e domani di tornare in campo per provare la tenuta della caviglia in vista del confronto con Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, l’emergenza continua. Problemi in regia senza Della Rosa

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