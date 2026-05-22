Beffa Fortitudo Verona passa al PalaDozza dopo un tempo supplementare La serie va sullo 0-2
La Tezenis Verona ha vinto in trasferta contro la Fortitudo Bologna 75-74 dopo un tempo supplementare, portando la serie sul 2-0. La partita, molto combattuta e nervosa, si è conclusa solo al termine di un supplementare e ha suscitato alcune polemiche. La sfida si è disputata al PalaDozza, con Verona che ha ottenuto il successo in un match deciso negli ultimi secondi.
Una battaglia d'altri tempi, decisa solo al fotofinish e non senza polemiche. La Fortitudo Bologna si arrende al PalaDozza contro la Tezenis Verona per 74-75 dopo un tempo supplementare, al termine di una partita intensa, nervosa e vietata ai deboli di cuore. Alla Effe non bastano la prova. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La Fortitudo travolge Avellino e vola in semifinale. Mercoledì al PalaDozza c'è Verona
Basket serie A2: alle 20,30 al PalaDozza c’è Cremona. Ingaggiato a tempo di record l’esterno cresciuto nelle giovanili biancoblù. Fortitudo, contro la Juvi debutta MastellariLa Fortitudo si regala Martino Mastellari e sfida alle 20,30 la Juvi Cremona per riprendere la corsa.
Fortitudo Verona le pagelle Beffa atroce per la Fortitudo Bologna, che cade in casa in gara 1 delle semifinali play off contro la Scaligera Verona al termine di una partita combattuta, con le difese che hanno prevalso sugli attacchi e decisa dagli… Leggi s facebook
Fortitudo, in gara 2 passa Verona all'overtimeAl Pala Dozza finisce 74-75 a due giorni dal primo ko. Ora la Effe è a un passo dall’uscita dei playoff dopo una maratona di nervi. Lunedì si andrà in casa degli scaligeri per gara 3 ... msn.com
La Fortitudo parte in salita, Verona passa al PalaDozza di un soffioIl PalaDozza ha risposto come sa fare nelle grandi serate: pieno, caldo, rumoroso. E per lunghi tratti ieri sera gara 1 delle semifinali playoff Fortitudo-Verona è stata esattamente la partita che una ... gazzettadibologna.it