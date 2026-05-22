Beffa Fortitudo Verona passa al PalaDozza dopo un tempo supplementare La serie va sullo 0-2

Da bolognatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Tezenis Verona ha vinto in trasferta contro la Fortitudo Bologna 75-74 dopo un tempo supplementare, portando la serie sul 2-0. La partita, molto combattuta e nervosa, si è conclusa solo al termine di un supplementare e ha suscitato alcune polemiche. La sfida si è disputata al PalaDozza, con Verona che ha ottenuto il successo in un match deciso negli ultimi secondi.

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Una battaglia d'altri tempi, decisa solo al fotofinish e non senza polemiche. La Fortitudo Bologna si arrende al PalaDozza contro la Tezenis Verona per 74-75 dopo un tempo supplementare, al termine di una partita intensa, nervosa e vietata ai deboli di cuore. Alla Effe non bastano la prova. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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