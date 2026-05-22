Beffa Fortitudo Verona passa al PalaDozza dopo un tempo supplementare La serie va sullo 0-2

Notizia in breve

La Tezenis Verona ha vinto in trasferta contro la Fortitudo Bologna 75-74 dopo un tempo supplementare, portando la serie sul 2-0. La partita, molto combattuta e nervosa, si è conclusa solo al termine di un supplementare e ha suscitato alcune polemiche. La sfida si è disputata al PalaDozza, con Verona che ha ottenuto il successo in un match deciso negli ultimi secondi.