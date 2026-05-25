Formazione e territorio | gli operatori turistici alla scoperta di Tirano con il Consorzio Media Valtellina

Da sondriotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli operatori turistici hanno partecipato a un percorso formativo a Tirano organizzato dal Consorzio Media Valtellina. L’evento ha incluso visite a siti artistici, storici, paesaggistici ed enogastronomici, con l’obiettivo di migliorare le competenze nell’accoglienza turistica della zona. La formazione si è concentrata sulla promozione delle peculiarità locali, coinvolgendo gli operatori in un’esperienza che unisce cultura e territorio.

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Un percorso tra arte, storia, paesaggio ed enogastronomia per rafforzare la qualità dell’accoglienza turistica in Valtellina. È l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Consorzio Turistico Media Valtellina, che prosegue il proprio programma di formazione dedicato agli operatori del territorio.Nel. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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