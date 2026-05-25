Formazione e territorio | gli operatori turistici alla scoperta di Tirano con il Consorzio Media Valtellina
Gli operatori turistici hanno partecipato a un percorso formativo a Tirano organizzato dal Consorzio Media Valtellina. L’evento ha incluso visite a siti artistici, storici, paesaggistici ed enogastronomici, con l’obiettivo di migliorare le competenze nell’accoglienza turistica della zona. La formazione si è concentrata sulla promozione delle peculiarità locali, coinvolgendo gli operatori in un’esperienza che unisce cultura e territorio.
Un percorso tra arte, storia, paesaggio ed enogastronomia per rafforzare la qualità dell’accoglienza turistica in Valtellina. È l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Consorzio Turistico Media Valtellina, che prosegue il proprio programma di formazione dedicato agli operatori del territorio.Nel. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Parco Nazionale del Pollino, piena adesione degli operatori turistici a Vivi il Pollino 2026
Notizie e thread social correlati
Operatori turistici britannici alla scoperta del territorioNei giorni scorsi, un gruppo di 15 operatori turistici britannici provenienti dall’Inghilterra ha visitato Ravenna.
Leggi anche: Ad Amandola il corso di formazione per operatori turistici
Temi più discussi: Il Consorzio Turistico Media Valtellina accompagna gli operatori alla scoperta di Tirano; Formazione turistica in Valtellina: operatori alla scoperta di Tirano con il Consorzio Media Valtellina; La mia Valtellina: Arianna Fontana racconta e promuove il territorio.
Operatori turistici alla scoperta di Tirano: il Consorzio punta sull’accoglienza consapevoleLa qualità dell’accoglienza si costruisce prima di tutto con i piedi per terra e gli occhi aperti sul territorio. Con questo principio, il Consorzio Turistico Media Valtellina ha portato gli operatori ... intornotirano.it
Accoglienza . Gli operatori a lezioneGROSIOConoscere i luoghi per poi saperli raccontare ai turisti in maniera migliore. Il Consorzio Turistico Media Valtellina prosegue il percorso di coinvolgimento degli operatori del territorio e di ... ilgiorno.it