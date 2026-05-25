Formazione e territorio | gli operatori turistici alla scoperta di Tirano con il Consorzio Media Valtellina

Notizia in breve

Gli operatori turistici hanno partecipato a un percorso formativo a Tirano organizzato dal Consorzio Media Valtellina. L’evento ha incluso visite a siti artistici, storici, paesaggistici ed enogastronomici, con l’obiettivo di migliorare le competenze nell’accoglienza turistica della zona. La formazione si è concentrata sulla promozione delle peculiarità locali, coinvolgendo gli operatori in un’esperienza che unisce cultura e territorio.