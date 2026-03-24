ad amandola il corso di formazione per operatori turistici

Si è svolto ad Amandola, nei giorni scorsi, un partecipato incontro dedicato al corso di ‘Formazione per operatori turistici e agroalimentari’, dedicato ai temi della promozione della destinazione turistica e degli strumenti digitali per il territorio. Ampia la partecipazione, a conferma dell’interesse suscitato da un appuntamento di grande attualità e utilità per gli operatori. Ospite dell’incontro è stato Massimo Paolucci, Direttore marketing della Riviera del Conero e Colli dell’Infinito, che ha condiviso strategie, visioni e spunti concreti legati all’organizzazione della piattaforma web di una destinazione turistica, al ruolo della Dmo come modello di organizzazione territoriale e all’evoluzione degli strumenti di promozione, anche attraverso l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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