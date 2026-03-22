Due realtà associative attive in comuni distinti ma confinanti, Vitulano e Paupisi, unite da un forte legame identitario e spirituale, rappresentato dalla comune appartenenza alla parrocchia di Santa Maria del Bosco. Un legame che, nel corso della serata, si è tradotto in un clima di autentica fraternità e dialogo costruttivo.All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Vitulano Raffaele Scarinzi, l’assessore Francesco Antonio Iannella, il presidente del Consiglio comunale di Paupisi Dario Orsillo, i consiglieri Enzo De Marco e Giannino Sauchella, oltre al parroco don Cosimo Iadanza, a testimonianza dell’importanza istituzionale e comunitaria dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Associazioni di Vitulano e Paupisi unite nel segno della tradizione e della collaborazione

Articoli correlati

Leggi anche: Fra tradizione e innovazione. Vernissage nel segno della pizza per l’Accademia della cucina

Leggi anche: Leone XIV, i primi sette mesi nel segno della pace e della tradizione. Il futuro del pontificato

Una selezione di notizie su Associazioni di Vitulano e Paupisi...

Temi più discussi: Vitulano, nominato il nuovo direttivo del Circolo Sociale per la Terza Età APS; Vitulano, al via la quinta edizione del corso di potatura dell’ulivo; La Pillola di Francesco Vitulano; Eseguite 8 misure cautelari per il pestaggio all'esterno di un locale notturno.

Comunità in dialogo: a Paupisi una serata di tradizione, fede e collaborazione tra associazioniUna serata all’insegna della condivisione, della tradizione e della collaborazione ha fatto da cornice alla cena organizzata presso l’associazione Il Sogno di Paupisi, che ha riunito i membri dell’a ... ntr24.tv

Vitulano, nominato il nuovo direttivo del Circolo Sociale per la Terza Età APSSi è riunito l’11 marzo 2026 il Consiglio Direttivo del Circolo Sociale per la Terza Età APS di Vitulano per procedere alla nomina delle cariche sociali dell’associazione. Al termine della riunione, i ... ntr24.tv

Due realtà associative attive in comuni distinti ma confinanti, Vitulano e Paupisi, unite da un forte legame identitario e spirituale. facebook