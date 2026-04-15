Acireale prima festa di Pasqua Ortodossa | cultura tradizioni e comunità unite nel segno della pace
A Acireale si è tenuta la prima festa di Pasqua Ortodossa, un evento che ha visto la partecipazione di molte persone. L’appuntamento si è svolto alla Villa Belvedere, coinvolgendo la comunità locale in un momento dedicato alle tradizioni e alla cultura ortodossa. La giornata ha visto momenti di condivisione e di celebrazione, con numerosi partecipanti che hanno assistito alle diverse iniziative organizzate sul luogo.
Si è svolta con grande partecipazione e coinvolgimento la prima giornata dedicata alla Pasqua Ortodossa, organizzata alla Villa Belvedere di Acireale. L’evento, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con la comunità ucraina locale e il Consorzio Il Nodo, ha.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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