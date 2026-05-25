Forlì capitale del pattinaggio attesi oltre 500 atleti | un 2 giugno tra sprint titoli regionali e storia

Il 2 giugno a Forlì si svolgerà una competizione di pattinaggio con oltre 500 atleti iscritti. La giornata prevede gare di sprint e titoli regionali, coinvolgendo diverse categorie. La manifestazione si terrà in una struttura dedicata allo sport su rotelle, con prove che si susseguiranno durante tutto il giorno. Sono attesi numerosi partecipanti provenienti da varie zone della regione. La manifestazione rappresenta un evento sportivo di rilievo per la città.

Il 2 giugno forlivese non sarà solo una celebrazione istituzionale, ma una vera e propria festa dello sport su rotelle. In occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana e del primo voto alle donne, la città si trasforma nella capitale del pattinaggio, accogliendo oltre 500 atleti da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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