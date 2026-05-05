Campionato interregionale Marche di Taekwondo attesi al PalaCasali di Ancona oltre 500 atleti

Al PalaCasali di Ancona si svolge il campionato interregionale Marche di Taekwondo, con la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da diverse regioni italiane. La competizione si svolge in due giornate e coinvolge giovani praticanti di arti marziali, molti dei quali si preparano a confrontarsi sui tatami in questa grande manifestazione sportiva.

ANCONA – Il PalaCasali ospita una grande due giorni di sport e arti marziali, attesi numerosi giovani talenti da tutta Italia. Il prossimo sarà un fine settimana all’insegna dell’adrenalina e del fair play: sabato 9 e domenica 10 maggio prenderà vita una delle competizioni più attese del panorama.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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