Forlì capitale del pattinaggio | al Pattinodromo la Fase 1 del Campionato nazionale Uisp

Forlì ospita la prima fase del Campionato nazionale Uisp di pattinaggio a rotelle, che si svolgerà al Pattinodromo di via Ribolle il 15 marzo. Le società della Romagna si riuniranno in città per un fine settimana dedicato alle competizioni sportive. L’evento coinvolge atleti di diverse età e rappresenta un momento di confronto tra le diverse realtà locali e regionali.

Forlì si prepara a diventare, ancora una volta, anfitrione nel pattinaggio a rotelle. Con la Fase 1 del Campionato Nazionale Uisp in programma al Pattinodromo di via Ribolle il 15 marzo, le società della Romagna si ritroveranno in città per un fine settimana di sport e passione che coinvolgerà decine di atlete e tecnici delle Sda Territoriali Romagna Uisp – Pattinaggio di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Appuntamento che conferma il ruolo centrale del territorio forlivese nella promozione dello sport di base. Il programma, messo a punto dal Comitato Organizzatore e comunicato alle società interprovinciali, vede in prima linea realtà storiche come Rin.

