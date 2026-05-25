Oggi, lunedì 25 maggio 2026, va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Emir tenta di impressionare Dilara, mentre Yildiz scopre qualcosa riguardo Zehra. La trasmissione continua a svelare le vicende dei personaggi, con eventi che coinvolgono i tentativi di Emir di conquistare Dilara e la rivelazione di dettagli sulla relazione tra Yildiz e Zehra. È previsto anche il ritorno di alcuni personaggi e l’intensificarsi di alcune tensioni.

Va in onda oggi, lunedì 25 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Erim ha venduto la sua chitarra per dare i soldi al padre convinto che ancora si trovi in una pessima situazione economica. Ender, insospettita dal comportamento di Halit, lo ha fatto seguire da Caner perché pensa che l'uomo stia nascondendo qualcosa. Dopo aver scoperto che ha incontrato Metin ha deciso di indagare sulle azioni possedute dal suo ex marito. Spoiler Forbidden fruit 25 maggio 2026: Ender organizza un appuntamento a Yildiz, Lila le rivela che. In ufficio Yildiz ha conosciuto Kerim, un amico di Bulent, ed è rimasta alquanto colpita dall'atteggiamento dell'uomo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 25 maggio 2026: Emir prova a far colpo su Dilara, Yildiz scopre che Zehra…

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Forbidden fruit Anticipazioni dal 30 al 3 Maggio, Yidiz scopre il tradimento, Ender e Kaya in luna d

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