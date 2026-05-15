Oggi, venerdì 15 maggio 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Yildiz decide di accettare un’offerta di rilievo, mentre Halit viene a conoscenza di dettagli importanti riguardo a Leyla. La narrazione si concentra su questi eventi, che si svolgono nel corso dell’episodio trasmesso nel pomeriggio. Molti spettatori sono interessati a scoprire come si svilupperanno le vicende e quali saranno le conseguenze di queste scelte.

Va in onda oggi, venerdì 15 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz dopo aver ricevuto una milionaria offerta da parte di un'azienda alimentare importante deciderà di accettare, la donna sta ottenendo sempre più successo ed è molto felice. Ender dirà a Nadir che convincere la Yilmaz a diventare sua moglie non sarà affatto facile, soprattutto ora che sta diventando ricca e non avrà più bisogno di contare sulla stabilità economica di qualcun'altro. Nadir non darà peso alle parole di Ender e la inviterà a trovare una soluzione che gli permetta di ottenere ciò che desidera, cioè convolare a nozze con Yildiz. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 15 maggio 2026: Yildiz accetta un’importante offerta, Halit scopre la verità su Leyla

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