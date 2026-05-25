Forbidden fruit anticipazioni turche | Sahika riesce a separare Ender e Kaya?

Nella quarta stagione di Forbidden Fruit, Sahika riesce a creare una distanza tra Ender e Kaya. La loro relazione si incrina mentre il matrimonio sembra andare verso una crisi irreversibile. Sahika interviene con azioni che mettono in discussione il legame tra i due personaggi, portando a tensioni e scontri. La scena si svolge nel corso di episodi che mostrano il deteriorarsi della coppia, con Sahika che sembra ottenere un certo controllo sulla situazione.

Novità in arrivo per i tantissimi fans del serial drammatico turco Forbidden fruit. Nel corso della quarta stagione assisteremo alla crisi profonda tra Ender e Kaya: il loro matrimonio sembrerà vacillare seriamente, e tutto per colpa di?ahika. La dark lady continuerà a dimostrare di non gradire affatto l’unione tra il fratello e la Çelebi, al punto di tramare nell’ombra per separare la coppia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame turche Forbidden fruit: Sahika vuole allontanare Ender da Kaya. Non è certo una novità che i rapporti tra?ahika Ekinci ed Ender Çelebi sono tutt’altro che idilliaci. La dark lady non sopporta la presenza della cognata, e per questo motivo da tempo trama per allontanarla da suo fratello Kaya. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Forbidden Fruit, Anticipazioni Turche: La Morte Di Sahika!

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