Forbidden fruit anticipazioni turche | Sahika riesce a separare Ender e Kaya?

Da superguidatv.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella quarta stagione di Forbidden Fruit, Sahika riesce a creare una distanza tra Ender e Kaya. La loro relazione si incrina mentre il matrimonio sembra andare verso una crisi irreversibile. Sahika interviene con azioni che mettono in discussione il legame tra i due personaggi, portando a tensioni e scontri. La scena si svolge nel corso di episodi che mostrano il deteriorarsi della coppia, con Sahika che sembra ottenere un certo controllo sulla situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Novità in arrivo per i tantissimi fans del serial drammatico turco Forbidden fruit. Nel corso della quarta stagione assisteremo alla crisi profonda tra Ender e Kaya: il loro matrimonio sembrerà vacillare seriamente, e tutto per colpa di?ahika. La dark lady continuerà a dimostrare di non gradire affatto l’unione tra il fratello e la Çelebi, al punto di tramare nell’ombra per separare la coppia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame turche Forbidden fruit: Sahika vuole allontanare Ender da Kaya. Non è certo una novità che i rapporti tra?ahika Ekinci ed Ender Çelebi sono tutt’altro che idilliaci. La dark lady non sopporta la presenza della cognata, e per questo motivo da tempo trama per allontanarla da suo fratello Kaya. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

forbidden fruit anticipazioni turche sahika riesce a separare ender e kaya
© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni turche: Sahika riesce a separare Ender e Kaya?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Forbidden Fruit, Anticipazioni Turche: La Morte Di Sahika!

Video Forbidden Fruit, Anticipazioni Turche: La Morte Di Sahika!

Notizie e thread social correlati

Forbidden fruit 4, anticipazioni turche: Ender e Kaya, matrimonio in crisi (e la colpa è di ?ahika)La quarta stagione di Forbidden Fruit, serie turca trasmessa su Canale 5, sta per arrivare con molte novità.

Forbidden Fruit, anticipazioni 8 aprile: Ender e Kaya si sposano, Sahika ricatta EnderNella prossima puntata di Forbidden Fruit, in programmazione l’8 aprile, si assisterà al matrimonio tra Ender e Kaya.

Temi più discussi: Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 25 al 30 maggio; Forbidden Fruit e La Forza di una donna le anticipazioni del 15 maggio; Forbidden Fruit e Racconto di una Notte, le anticipazioni del 21 maggio; Forbidden Fruit e Racconto di una Notte, le anticipazioni del 23 maggio.

forbidden fruit anticipazioni turcheForbidden fruit, anticipazioni turche: Sahika riesce a separare Ender e Kaya?Una nuova crisi provocata da Sahika rischierà di mettere fine al matrimonio tra Ender e Kaya nelle prossime puntate Forbidden fruit. superguidatv.it

Anticipazioni Forbidden Fruit, puntate dal 25-31 maggio 2026: Halit riconquista la sua ricchezza e chiede di sposarsi a YildizHalit è tornato ad avere nuovamente il suo denaro e ha chiesto a Yildiz di sposarsi di nuovo. Lei, però, rifiuta. Scopriamo le anticipazioni ... alfemminile.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web