Forbidden fruit 4 anticipazioni turche | Ender e Kaya matrimonio in crisi e la colpa è di ?ahika

La quarta stagione di Forbidden Fruit, serie turca trasmessa su Canale 5, sta per arrivare con molte novità. Tra gli sviluppi principali, Ender e Kaya si trovano in una crisi matrimoniale, con le tensioni che sembrano crescere. La trama si concentra anche su Ahika, che sembra avere un ruolo nelle difficoltà tra i due. La nuova stagione promette di portare diversi cambiamenti rispetto ai capitoli precedenti.

La quarta stagione del serial drammatico turco Forbidden fruit è pronta a debuttare su Canale 5, e le novità che ci riserverà questo nuovo capitolo sono veramente tantissime. Tra le ultime news arrivate dagli spoiler turchi spicca quella che vede un’unione consolidata entrare in crisi. Il matrimonio tra Ender Çelebi e Kaya Ekinci si incrinerà, e la colpa sarà di?ahika. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame turche Forbidden fruit:?ahika ed Ender si sospettano a vicenda. I rapporti tra?ahika Ekinci ed EnderÇelebi non sono mai stati molto distesi. La dark lady non riesce ad accettare la cognata e approfitta di ogni occasione per metterla in cattiva luce con suo fratello Kaya.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Forbidden Fruit 3, Anticipazioni Turche: Un Matrimonio Lampo!

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