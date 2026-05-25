Forbidden fruit 3 replica puntata 25 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, lunedì 25 maggio, è stata trasmessa in streaming la nuova puntata di Forbidden Fruit 3. Nella scena, Yildiz si trova in ufficio e si imbatte in un uomo molto sfacciato, che ha conosciuto di recente. Si tratta di Kerim, un amico di Bulent. La puntata si concentra su questa interazione, senza ulteriori dettagli sulla trama.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 25 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz è rimasta colpita da un uomo particolarmente sfacciato che ha conosciuto in ufficio, Kerim, amico di Bulent. Lo racconta ad Ender, che le consiglia di stargli lontana e le procura un appuntamento a cena con un amico di Kaya. Emir cerca di far colpo su Dilara facendo finta che Yildiz sia la sua assistente. Lila racconta a Yildiz che Zehra ha ripreso a bere: Yildiz rimprovera Zehra e getta via tutte le bottiglie che sono in casa. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 139 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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