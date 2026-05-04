Forbidden fruit 3 replica puntata 4 maggio in streaming | Video Mediaset
Oggi, lunedì 4 maggio, viene trasmessa in streaming la quarta puntata della terza stagione di Forbidden Fruit. La soap turca vede ancora Nadir tentare di avvicinarsi a Yildiz, che però continua a respingerlo. La trama si concentra sui tentativi del personaggio di Nadir di conquistare la giovane donna, mentre quest’ultima si mostra distante. La puntata è disponibile sui canali di Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 4 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Nadir cerca ancora di avvicinarsi a Yildiz, ma lei continua a respingerlo. La crisi finanziaria di Halit si aggrava, costringendolo a mettere a rischio la stabilità della famiglia, mentre Leyla, accecata dalla gelosia per l’imminente compleanno di Yildiz, alimenta sempre più il suo desiderio di vendetta. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 107 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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