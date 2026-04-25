Forbidden fruit 3 replica puntata 25 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, 25 aprile, va in onda in streaming una nuova puntata della soap turca Forbidden Fruit 3. Nella puntata, dopo un alterco con Halit, Yildiz decide di cercare un’occupazione per ottenere maggiore indipendenza economica e accetta un ruolo come presentatrice del meteo in televisione. La puntata è disponibile sui canali Mediaset e può essere vista in streaming.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 25 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna dopo l’ennesima lite con Halit, Yildiz decide di cercare la propria indipendenza economica e accetta un lavoro come presentatrice del meteo in TV. Per uno scambio di persona, Yildiz si ritrova a fare le previsioni del tempo in diretta. Nonostante la sua totale mancanza di preparazione tecnica, la donna conquista il pubblico non per le previsioni, ma per i suoi commenti esilaranti e per il modo del tutto personale di interpretare le perturbazioni. Halit, ovviamente, è furibondo e considera l’iniziativa un’umiliazione per il nome degli Argun.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 25 aprile in streaming | Video Mediaset Forbidden fruit Anticipazioni Dal 19 al 21 Marzo Kaya scopre che Yigit è suo figlio,Sahika perde tut Notizie correlate Forbidden fruit 3, replica puntata 9 aprile in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – giovedì 9 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Forbidden fruit 3, replica puntata 21 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 22 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3 replica puntata 20 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 24 aprile in streaming | Video Mediaset. Forbidden fruit 3, replica puntata 24 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 24 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Be my sunshine, replica puntata 17 aprile in streaming | Video MediasetBe my sunshine, replica puntata 17 aprile 2026. Video per rivedere in streaming l'episodio inedito disponibile su Mediaset Infinity. superguidatv.it Falsa beneficenza al Salone del Mobile: attenzione! Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/falsa-beneficenza-al-salone-del-mobile-attenzione_944096 #Striscialanotizia Valerio Staffelli #salonedelmobile #fuorisalone - facebook.com facebook