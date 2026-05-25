Food Wine Jam Session & Art giovedì 28 maggio la serata evento da Zio Osteria
Giovedì 28 maggio, nella zona Borgo Cappuccini di Livorno, si terrà una serata dedicata a cibo, vino, musica dal vivo e arte presso Zio Osteria. L’evento si svolge alla vigilia di Straborgo, un appuntamento che unisce cucina, esibizioni artistiche e jam session. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico in un’esperienza che combina diverse forme di intrattenimento e cultura. La serata è aperta a tutti e si svolge nel contesto di un quartiere in fermento per l’imminente manifestazione.
Nel cuore della zona Borgo Cappuccini, alla vigilia dell'inizio di Straborgo, Livorno si prepara ad accogliere una serata speciale dedicata all'incontro tra cucina, arte e musica dal vivo. Giovedì 28 maggio, alle 19 da Zio Osteria, andrà in scena un evento immersivo che unirà sapori del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Jamming session at Manali Cafe
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