Food Wine Jam Session & Art giovedì 28 maggio la serata evento da Zio Osteria

Da livornotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giovedì 28 maggio, nella zona Borgo Cappuccini di Livorno, si terrà una serata dedicata a cibo, vino, musica dal vivo e arte presso Zio Osteria. L’evento si svolge alla vigilia di Straborgo, un appuntamento che unisce cucina, esibizioni artistiche e jam session. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico in un’esperienza che combina diverse forme di intrattenimento e cultura. La serata è aperta a tutti e si svolge nel contesto di un quartiere in fermento per l’imminente manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel cuore della zona Borgo Cappuccini, alla vigilia dell'inizio di Straborgo, Livorno si prepara ad accogliere una serata speciale dedicata all'incontro tra cucina, arte e musica dal vivo. Giovedì 28 maggio, alle 19 da Zio Osteria, andrà in scena un evento immersivo che unirà sapori del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Jamming session at Manali Cafe

Video Jamming session at Manali Cafe

Notizie e thread social correlati

Al via Real Italian Wine & Food Experience, promossa a Londra da Bologna FiereL'evento Real Italian Wine & Food Experience è stato inaugurato a Londra con un taglio del nastro ufficiale, promosso da Bologna Fiere.

Paint & Gin: pop art edition - Food & drinkUn evento speciale si svolge in vista del Vinitaly, offrendo un’esperienza originale nel settore food & drink.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web