Food Wine Jam Session & Art giovedì 28 maggio la serata evento da Zio Osteria

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio, nella zona Borgo Cappuccini di Livorno, si terrà una serata dedicata a cibo, vino, musica dal vivo e arte presso Zio Osteria. L’evento si svolge alla vigilia di Straborgo, un appuntamento che unisce cucina, esibizioni artistiche e jam session. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico in un’esperienza che combina diverse forme di intrattenimento e cultura. La serata è aperta a tutti e si svolge nel contesto di un quartiere in fermento per l’imminente manifestazione.