Al via Real Italian Wine & Food Experience promossa a Londra da Bologna Fiere

L'evento Real Italian Wine & Food Experience è stato inaugurato a Londra con un taglio del nastro ufficiale, promosso da Bologna Fiere. L'evento si svolge in una location della capitale britannica e presenta una selezione di vini e prodotti alimentari italiani. Alla cerimonia di apertura erano presenti rappresentanti dell'organizzazione e delle aziende partecipanti. L'iniziativa si protrae per più giorni, coinvolgendo espositori e visitatori interessati alle specialità italiane.

Il taglio del nastro di rito ha suggellato l'inaugurazione di Real Italian Wine & Food Experience London 2026, segnata quest'anno nella capitale britannica dal lancio formale di una piattaforma B2B di nuova generazione progettata per ridefinire "le modalità d'incontro tra buyer internazionali e produttori italiani". L'obiettivo, come sottolineato alla cerimonia di apertura nel quartiere fieristico di ExCeL, è dar vita a un modello innovativo nel settore wine & food. A differenza delle fiere tradizionali, il format di Wines Experience supera il modello espositivo basato sugli stand per privilegiare "un ambiente articolato in lounge", dove degustazioni curate e meeting pre-organizzati favoriscono un confronto più approfondito.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via Real Italian Wine & Food Experience, promossa a Londra da Bologna Fiere Notizie correlate La Metrocity torna al Real Italian Wine&Food experience: riaperto l’avviso per le aziendeVersace e Mantegna: "La scelta di partecipare anche quest’anno alla manifestazione di Londra discende dall’attenzione verso un mercato ad alto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Real Italian Wine & Food Experience London 2026, al via un nuovo format B2B evoluto; Il distretto di qualità del vino umbro vola a Londra - Aise.it; Distretto Vino Umbro a Londra il 26 e 27 aprile per trade internazionale; Londra ospita la nuova fiera del vino italiano. Al via Real Italian Wine & Food Experience, promossa a Londra da Bologna FiereIl taglio del nastro di rito ha suggellato l'inaugurazione di Real Italian Wine & Food Experience London 2026, segnata quest'anno nella capitale britannica dal lancio formale di una piattaforma B2B di ... ansa.it La Sardegna ospite d'onore al Real Italian Wine and Food di LondraPrende il via oggi, con una serie di dimostrazioni culinarie al Westminster Kingsway College, il Real Italian Wine and Food di Londra, alla presenza, anche, delle specialità dell'agroalimentare ... unionesarda.it & | 26 27 aprile Excel London La Regione Sardegna partecipa al Real Italian Wine & Food Experience, in programma a Londra dal 26 al 27 aprile 2026 nell'ExCeL Lond - facebook.com facebook