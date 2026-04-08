Paint & Gin | pop art edition - Food & drink
Un evento speciale si svolge in vista del Vinitaly, offrendo un’esperienza originale nel settore food & drink. Si tratta di una serata dedicata alla pop art, dove i partecipanti possono dipingere con un pennello e sorseggiare un Gin Tonic. L’iniziativa invita a liberare la creatività attraverso colori e forme, proponendo un’alternativa ai consueti brindisi con vino. L’evento combina arte e spirito in un’atmosfera informale e coinvolgente.
Vivi un sabato sera unico: un pennello in una mano, un Gin Tonic nell’altra, e la libertà di trasformare l’ispirazione in colori e forme Pop Art! Alla vigilia del Vinitaly, brinda in modo alternativo: niente vino, solo Gin Tonic, per lasciarti guidare dai colori e dalla fantasia. Immergiti nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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