Paint & Gin | pop art edition - Food & drink

Un evento speciale si svolge in vista del Vinitaly, offrendo un’esperienza originale nel settore food & drink. Si tratta di una serata dedicata alla pop art, dove i partecipanti possono dipingere con un pennello e sorseggiare un Gin Tonic. L’iniziativa invita a liberare la creatività attraverso colori e forme, proponendo un’alternativa ai consueti brindisi con vino. L’evento combina arte e spirito in un’atmosfera informale e coinvolgente.