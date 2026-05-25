Fontana e il ritiro della Lega a giugno | Il 20 Papa Leone XIV in Lombardia non posso mancare

Da ilgiorno.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Regione Lombardia potrebbe non partecipare al ritiro della Lega previsto per il 19 e 20 giugno. L’evento sarà organizzato dal segretario del partito e coinvolgerà ministri, governatori e parlamentari. Fontana ha dichiarato di non poter mancare alla cerimonia religiosa in Lombardia il 20 giugno dedicata a Papa Leone XIV. La partecipazione del rappresentante regionale non è ancora confermata ufficialmente.

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Milano – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, potrebbe non partecipare al ritiro della Lega che sta organizzando il segretario Matteo Salvini per il 19 e 20 giugno con ministri, governatori, dirigenti e parlamentari. Il 20 giugno, infatti, è in programma la visita di Papa Leone XIV a Pavia. "Il 20 giugno il Papa sarà in Lombardia e questo è un appuntamento al quale non posso e non voglio mancare" ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del dibattito in Statale a Milano 'La Statale è politica - Dalla Statale alle istituzioni'. Le parole su Vannacci Sulla notizia della nascita... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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