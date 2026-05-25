fondo valle isclero da domani partono una serie di interventi di anas

Da domani partiranno interventi di Anas sulla Fondo Valle Isclero, dopo numerose richieste e lamentele da parte di automobilisti e amministratori. La decisione segue le segnalazioni riguardanti lo stato della strada, che ha portato a un intervento volto a migliorare le condizioni del tratto. Nessuna altra informazione sui dettagli degli interventi o sui tempi di realizzazione.

Una serie di richiami, istanze e lamentele hanno prodotto l’esito sperato da amministratori e soprattutto da parte dei numerosi automobilisti che quotidianamente percorrono la Fondo Valle Isclero. Da domani, infatti, Anas ha comunicato che darà il via a una serie di interventi lungo la tratta, correndo ai ripari specie nelle sezioni maggiormente disastrate. Raddoppio della Telesina, il Comitato S.o.S. 372: “Non sono tollerabili ulteriori rinvii” SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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