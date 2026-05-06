Fondo Valle Isclero nuovi lavori Anas entro giugno

Entro giugno saranno avviati nuovi lavori sulla strada del Fondo Valle Isclero, come annunciato da Anas. Il sindaco di Dugenta ha dichiarato che la situazione rimane preoccupante e che sono necessari interventi per migliorare le condizioni della viabilità. La comunicazione arriva in seguito a una nota ufficiale dell’azienda, che specifica le tempistiche previste per l’inizio dei lavori e i dettagli dell’intervento.

“Ho avuto rassicurazioni direttamente da Anas che nelle prossime settimane, non più tardi di inizio giugno, verranno avviati nuovi interventi di rifacimento del manto stradale della Fondo Valle Isclero”. L’annuncio arriva dal sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo a margine di rassicurazioni avute dall’azienda, per la strada statale 265VAR “Fondo Valle Isclero”. Una interlocuzione, quella tra il primo cittadino di Dugenta e l’Anas che va avanti da anni e che nei mesi scorsi aveva portato ad un incontro presso la Prefettura di Benevento. “La situazione della Fondo Valle Isclero – spiega adesso Di Cerbo – purtroppo continua ad essere preoccupante.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Fondo Valle Isclero, nuovi lavori Anas entro giugno Notizie correlate Lavori in corso sulla provinciale Sant’Agata-Durazzano e sulla Fondo Valle IscleroTempo di lettura: 2 minutiSono in corso i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile su due importanti arterie provinciali a... Roma. Smeriglio: entro giugno aprono nuovi spazi a Giubbonari e Valle AureliaLa storica sede del Partito Comunista Italiano, situata in via dei Giubbonari a Roma, che successivamente è stata assegnata al Partito Democratico,... Tutti gli aggiornamenti Fondo Valle Isclero, il sindaco di Dugenta: ‘Entro giugno nuovi lavori Anas per rifacimento del manto stradale’«Ho avuto rassicurazioni direttamente da Anas che nelle prossime settimane, non più tardi di inizio giugno, verranno avviati nuovi interventi di rifacimento del manto stradale della Fondo Valle Iscler ... ntr24.tv Benevento, nodi Appia e Fondo Valle Isclero. Il senatore Matera sollecita AnasUna «richiesta di intervento urgente per la messa in sicurezza della statale Appia e del tratto statale della Fondo Valle Isclero». A presentarla alla direzione generale Anas nonché alla struttura ... ilmattino.it