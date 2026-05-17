Manfredonia interventi di disinfestazione da domani | il calendario

A partire da domani, la città di Manfredonia avvierà una serie di interventi di disinfestazione, secondo il calendario predisposto dall'azienda ASE S.p.A. La programmazione prevede interventi programmati in diverse zone della città, con l'obiettivo di contenere la diffusione di insetti e altri agenti infestanti. Le operazioni saranno svolte in più fasi, con dettagli specifici su date e orari comunicati dall'azienda tramite avvisi pubblici. La collaborazione tra le autorità locali e l'impresa coinvolta è finalizzata a mantenere le aree urbane più pulite e sicure.

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ASE S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia, informa la cittadinanza che da lunedì 18 a venerdì 22 maggio saranno effettuati interventi di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale, nell’ambito delle attività programmate per il contenimento degli insetti e il miglioramento della vivibilità urbana durante il periodo primaverile ed estivo. Gli interventi si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra l’1:00 e le 6:00 del mattino e interesseranno progressivamente i diversi quartieri della città, le borgate e le aree periferiche. Martedì 19 maggio sarà invece interessata la zona Centro–Stazione, da via Arcivescovado–Scaloria fino a via E. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, interventi di disinfestazione da domani: il calendario ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Manfredonia, il calendario delle disinfestazioni da domani Leggi anche: Disinfestazione a Manfredonia: dal 18 al 22 maggio gli interventi su tutto il territorio comunale Disinfestazione notturna a Manfredonia: dal 18 al 22 maggio gli interventi su tutto il territorio comunaleASE S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia, informa la cittadinanza che da lunedì 18 a venerdì 22 maggio saranno effettuati interventi di disinfestazione notturna su tutto il territori ... manfredonianews.it MANFREDONIA LITORALI Al via gli interventi di pulizia dei litorali: Manfredonia pronta per la stagione estivaSono ufficialmente partiti gli interventi di pulizia delle spiagge ricadenti nel litorale di competenza del Comune di Manfredonia. Un’attività programmata dall’Amministrazione comunale e dall’Assessor ... statoquotidiano.it