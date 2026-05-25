Fondazione Banco Napoli Violante Placido in scena domani con Femmes Fatales 

Marianne Faithfull, Patty Pravo, Francoise Hardy, Yoko Ono, Nico: sono le cinque artiste scelte da Violante Placido per Femmes Fatales, lo spettacolo che mette in scena domani 26 maggio alle 20 a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco Napoli. Cinque donne, che hanno fatto della loro arte un percorso di scoperta personale. per condividere con il pubblico la straordinarietà delle loro vite e del loro talento. Femmes Fatales, è uno spettacolo che va oltre la sua stessa definizione, per scoprire più da vicino la complessità di queste donne capaci di trasformare i loro ostacoli in motore creativo, di lasciare un segno, e di essere sempre coraggiosamente loro stesse, nonostante le etichette e le definizioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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