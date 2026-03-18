Violante Placido ha portato il suo spettacolo Femmes fatales nel Teatro Garibaldi di Piazza Armerina, trasformando la visita in un tour culturale guidato dal vicesindaco Ettore Messina. L’attrice ha scoperto la Villa Romana del Casale e il Piccolo Museo del Libro Antico, definendo la cultura come una medicina necessaria contro l’oscurità che circonda il mondo attuale. La città di Piazza Armerina, spesso ignorata dai flussi turistici principali, si presenta come un caso studio di autenticità territoriale. La presenza dell’attrice non è stata solo una performance artistica, ma un veicolo per far emergere patrimoni nascosti come i mosaici con le prime immagini di bikini e gli incunaboli custoditi nella biblioteca comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piazza Armerina: Violante Placido svela tesori nascosti

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