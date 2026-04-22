Circo Zarathustra | al Biondo lo spettacolo che porta in scena il pensiero di Nietzsche sul palco anche Violante Placido

Da palermotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 aprile alle 19, al Teatro Biondo di Palermo, debutta in prima nazionale lo spettacolo “Circo Zarathustra - Nietzsche in pista” di Leonardo Petrillo. La rappresentazione include un cast che vede tra gli altri Violante Placido nel ruolo di Lou Salomè e Ennio Coltorti nel ruolo di Friedrich Nietzsche. Lo spettacolo porta sul palco il pensiero del filosofo tedesco, con interpreti e scene che si concentrano su questa tematica.

Debutta in prima nazionale, sabato 25 aprile alle ore 19, al Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo “Circo Zarathustra - Nietzsche in pista” di Leonardo Petrillo, con Ennio Coltorti nel ruolo di Friedrich Nietzsche, Violante Placido nel ruolo di Lou Salomè e con Lucia Brusadin, Salvo Cirrincione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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