Circo Zarathustra | al Biondo lo spettacolo che porta in scena il pensiero di Nietzsche sul palco anche Violante Placido
Sabato 25 aprile alle 19, al Teatro Biondo di Palermo, debutta in prima nazionale lo spettacolo “Circo Zarathustra - Nietzsche in pista” di Leonardo Petrillo. La rappresentazione include un cast che vede tra gli altri Violante Placido nel ruolo di Lou Salomè e Ennio Coltorti nel ruolo di Friedrich Nietzsche. Lo spettacolo porta sul palco il pensiero del filosofo tedesco, con interpreti e scene che si concentrano su questa tematica.
Debutta in prima nazionale, sabato 25 aprile alle ore 19, al Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo “Circo Zarathustra - Nietzsche in pista” di Leonardo Petrillo, con Ennio Coltorti nel ruolo di Friedrich Nietzsche, Violante Placido nel ruolo di Lou Salomè e con Lucia Brusadin, Salvo Cirrincione.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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