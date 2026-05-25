Folla per Rievocando Lucca Piace il viaggio nella nostra storia

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una grande folla ha partecipato a “Rievocando Lucca”, il festival dedicato alla storia della città, organizzato dall’amministrazione comunale. L’evento ha attirato numerosi visitatori che hanno assistito a spettacoli e iniziative legate al passato locale. La manifestazione si è svolta nel centro storico, con persone che hanno camminato tra le bancarelle e le scene ricostruite. La partecipazione è stata molto superiore alle aspettative, secondo gli organizzatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Successo per “Rievocando Lucca“, il festival dedicato alla storia della città organizzato dall’amministrazione comunale. Sabato e domenica tanta curiosità per l’Orologio del Tempo sulle Mura, mentre per la prima volta la rievocazione è entrata anche nel cuore della città con un corteo storico multi-epoca che ha attraversato le vie del centro sabato mattina. Grande interesse per gli accampamenti di rievocazione storica, le mostre, gli spettacoli e i laboratori. La storia di Lucca ha animato i vari baluardi: le origini etrusche e liguri al San Paolino, l’Età Romana al San Donato, l’Alto Medioevo al Santa Croce, il Basso Medioevo tra i baluardi San Martino e San Pietro, il Rinascimento al San Salvatore, l’Ottocento al baluardo de La Libertà e il Novecento al San Regolo e al San Colombano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

folla per rievocando lucca piace il viaggio nella nostra storia
© Lanazione.it - Folla per “Rievocando Lucca“. Piace il viaggio nella nostra storia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

’Rievocando Lucca’ accende la storia. Il Festival torna dal 19 al 24 maggioE’ stata presentata ieri a palazzo Orsetti la quarta edizione di “Rievocando Lucca”, il festival dedicato alla storia della città organizzato...

Scippo a Romano, il Gs Cassinone: “Episodio isolato, senza precedenti nella nostra storia”Il Gs Cassinone 1987 ha commentato l’arresto di un 26enne coinvolto in un episodio di scippo avvenuto a Romano, definendolo un incidente isolato e...

Si parla di: Folla per Rievocando Lucca. Piace il viaggio nella nostra storia.

rievocando lucca folla per rievocando luccaSpari a salve e animali vivi per gli eventi di ‘Rievocando Lucca’: la protesta di una residenteLa protesta: Oltre agli animali domestici l'impatto acustico terrorizza la fauna selvatica e l'avifauna che popola i parchi ... luccaindiretta.it

rievocando lucca folla per rievocando luccaRievocando Lucca al via il festival di ricostruzione storicaLucca, 19 – 24 maggio 2026 NewTuscia – LUCCA – Nella splendida cornice delle Mura di Lucca torna la quarta edizione di Rievocando Lucca, il grande evento dedicato alla storia della città, organizzato ... newtuscia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web