Una grande folla ha partecipato a “Rievocando Lucca”, il festival dedicato alla storia della città, organizzato dall’amministrazione comunale. L’evento ha attirato numerosi visitatori che hanno assistito a spettacoli e iniziative legate al passato locale. La manifestazione si è svolta nel centro storico, con persone che hanno camminato tra le bancarelle e le scene ricostruite. La partecipazione è stata molto superiore alle aspettative, secondo gli organizzatori.

Successo per “Rievocando Lucca“, il festival dedicato alla storia della città organizzato dall’amministrazione comunale. Sabato e domenica tanta curiosità per l’Orologio del Tempo sulle Mura, mentre per la prima volta la rievocazione è entrata anche nel cuore della città con un corteo storico multi-epoca che ha attraversato le vie del centro sabato mattina. Grande interesse per gli accampamenti di rievocazione storica, le mostre, gli spettacoli e i laboratori. La storia di Lucca ha animato i vari baluardi: le origini etrusche e liguri al San Paolino, l’Età Romana al San Donato, l’Alto Medioevo al Santa Croce, il Basso Medioevo tra i baluardi San Martino e San Pietro, il Rinascimento al San Salvatore, l’Ottocento al baluardo de La Libertà e il Novecento al San Regolo e al San Colombano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Folla per “Rievocando Lucca“. Piace il viaggio nella nostra storia

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