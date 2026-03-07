Scippo a Romano il Gs Cassinone | Episodio isolato senza precedenti nella nostra storia

Il Gs Cassinone 1987 ha commentato l’arresto di un 26enne coinvolto in un episodio di scippo avvenuto a Romano, definendolo un incidente isolato e senza precedenti nella propria storia. Il direttivo ha espresso la propria posizione, sottolineando che si tratta di un episodio singolo e non rappresentativo del comportamento generale del gruppo. La notizia ha suscitato attenzione tra i membri della comunità locale.

Cassinone. Il direttivo del Gs Cassinone 1987 interviene dopo la notizia dell’arresto del 26enne, A.G. La società sportiva ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la propria posizione rispetto alla vicenda e tutelare il lavoro svolto negli anni sul territorio. “In merito alle notizie diffuse in data odierna riguardanti l’arresto del signor A.G., il direttivo del Gs Cassinone ritiene doveroso intervenire per fornire alcune necessarie precisazioni, a tutela della propria storia e del lavoro svolto sul territorio”. Nel comunicato la società ricorda la propria attività svolta e il lavoro portato avanti nel corso degli anni. “Da oltre quarant’anni, la nostra associazione opera con l’obiettivo di offrire a ogni giovane una possibilità di crescita e integrazione attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Roma Fiumicino entra nella storia: un risultato senza precedenti per l’aeroportoNel 2025 l’aeroporto di Roma Fiumicino entra nella storia con un record senza precedenti, simbolo di connessioni globali. Cortina, rapina armata in pieno centro: colpo senza precedenti nella storia della Regina delle DolomitiRapina a mano armata nel cuore di Cortina d’Ampezzo: due uomini, a volto scoperto e armati, hanno fatto irruzione in una gioielleria di corso Italia... Una selezione di notizie su Scippo a Romano il Gs Cassinone.... Temi più discussi: Scippo a Romano, il Gs Cassinone: Episodio isolato, senza precedenti nella nostra storia; Scippo in strada a San Romano, soccorsa la vittima caduta dalla bicicletta; Belluno, lo scippo dell’Oro Azzurro: perché la nostra acqua arricchisce Milano e Roma * di Enzo De Biasi; Roma, i residenti del Quarticciolo esasperati da scippi, furti e spaccio nel quartiere. Scippo a Romano, la nota del Gs Cassinone: Episodio isolato, senza precedenti nella nostra storiaL’associazione sportiva di Seriate interviene dopo l’arresto del tesserato prendendo le distanze da quanto accaduto. La società sportiva ribadisce il lavoro svolto da oltre 40 anni con i giovani sul t ... bergamonews.it Ho creduto di morire, il racconto shock della 79enne scippata a RomanoA poco più di un mese dall'aggressione Santina Farina guarda avanti. Prossimamente dovrà affrontare altri due interventi al volto ... bergamonews.it Vittima dello scippo un anziano aggredito in strada - facebook.com facebook Centro Storico, spaccio e tentato scippo: tre arresti della Locale alla Darsena x.com