E’ stata presentata ieri a palazzo Orsetti la quarta edizione di “Rievocando Lucca”, il festival dedicato alla storia della città organizzato dall’amministrazione comunale. La manifestazione si svolgerà dal 19 al 24 maggio e si focalizza sulla ricostruzione storica attraverso eventi e iniziative. La rassegna, precedentemente nota come Lucca Historiae Fest, torna per offrire un approfondimento sulla vicenda storica locale.

E’ stata presentata ieri a palazzo Orsetti la quarta edizione di “Rievocando Lucca“ (ex Lucca Historiae Fest), il festival dedicato alla storia della città organizzato dall’amministrazione comunale. Il sindaco Mario Pardini, gli assessori alla cultura Mia Pisano e al turismo Remo Santini e il consigliere incaricato alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga hanno illustrato il ricco programma 2026, che si caratterizzerà per nuove attività ideate per coinvolgere un pubblico sempre più ampio e di tutte le età. Alla conferenza stampa erano presenti anche Silvia Ceccarelli di Lucca Crea, nuovamente partner nell’organizzazione, ed Enrico Fontana della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha sostenuto la manifestazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Rievocando Lucca’ accende la storia. Il Festival torna dal 19 al 24 maggio

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