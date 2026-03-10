Alfredo Nanni si conferma uno dei talenti giovanili migliori anche all' Alpe Cimbra FIS CUP 2026

Alfredo Nanni, giovane atleta del team Guarcino MM CREW, ha ottenuto un quinto posto nello slalom di Folgaria durante l'Alpe Cimbra FIS CUP 2026, dopo aver vinto la combinata del Criterium Interappenninico. La sua prestazione si aggiunge a una settimana di risultati significativi per il suo percorso sportivo, confermando il suo ruolo tra i talenti emergenti nel panorama dello sci alpino giovanile.

Settimana da incorniciare per Alfredo Nanni il giovane talento del team di Guarcino MM CREW che dopo aver vinto la combinata del Criterium Interappenninico ha colto un significativo quinto posto nello slalom di Folgaria valido come Selezione Nazionale della Squadra Italiana dell'Alpe Cimbra FIS CUP 2026. Una kermesse che rimane uno degli appuntamenti giovanili più rilevanti a livello internazionale per lo sci alpino riservata alla categoria Children: Ragazzi e Allievi. A Folgaria sono stati oltre ottocento i giovani atleti provenienti da tutto il mondo desiderosi di mettersi in mostra in quello che una volta era conosciuto come Trofeo Topolino e che ha visto in passato la partecipazione campioni come Gustavo Thoeni, Piero Gros, Alberto Tomba.

