Inverno da record sull' Alpe Cimbra | 16,7 milioni incassati e boom di sciatori

La stagione invernale 20252026 sulla Ski Area Alpe Cimbra si è conclusa con un totale di 16,7 milioni di euro incassati, un risultato mai raggiunto in precedenza. Durante questo periodo, si è registrato anche un aumento considerevole del numero di sciatori rispetto agli anni precedenti. Questi dati attestano un incremento rilevante rispetto alle stagioni passate e sottolineano l’afflusso di visitatori sulla località trentina.

La stagione invernale 20252026 si chiude con numeri da record per la Ski Area Alpe Cimbra. Un’annata che segna un punto di svolta per la località trentina, con incassi mai raggiunti prima e un aumento significativo degli sciatori. Il trend positivo, ormai consolidato da quattro anni, trova.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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