Focolaio di Ebola in Congo oltre 200 morti

Da gbt-magazine.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Congo si sono registrati oltre 200 decessi a causa di un focolaio di Ebola. L'Organizzazione mondiale della sanità afferma che il rischio a livello globale rimane basso, ma invita a non sottovalutare la situazione.

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Anche se il rischio globale resta basso, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, gli esperti avvertono: “Non sottovalutare”. Ebola – Si allarga l’emergenza Ebola in Africa e, anche se il rischio globale resta basso secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), epidemiologi e clinici invitano a non sottovalutare l’epidemia in atto mentre altri 10 Paesi africani, ha avvertito l’agenzia sanitaria dell’Unione Africana (Africa Cdc), risultano attualmente a rischio.   L’epidemia si sta diffondendo rapidamente, ha avvertito l’Oms, e l’Africa Cdc ha messo in guardia:  “Abbiamo dieci paesi a rischio – ha dichiarato il presidente Jean Kaseya – e sono Sud Sudan, Ruanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Congo, Burundi, Angola, Repubblica Centrafricana e Zambia”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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