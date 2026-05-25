Anche se il rischio globale resta basso, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, gli esperti avvertono: “Non sottovalutare”. Ebola – Si allarga l’emergenza Ebola in Africa e, anche se il rischio globale resta basso secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), epidemiologi e clinici invitano a non sottovalutare l’epidemia in atto mentre altri 10 Paesi africani, ha avvertito l’agenzia sanitaria dell’Unione Africana (Africa Cdc), risultano attualmente a rischio. L’epidemia si sta diffondendo rapidamente, ha avvertito l’Oms, e l’Africa Cdc ha messo in guardia: “Abbiamo dieci paesi a rischio – ha dichiarato il presidente Jean Kaseya – e sono Sud Sudan, Ruanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Congo, Burundi, Angola, Repubblica Centrafricana e Zambia”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Focolaio di Ebola in Congo, oltre 200 morti

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World Health Organization calls Ebola outbreak 'public health emergency of international concern'

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