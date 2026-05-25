Antonella Bundu ha dichiarato di essere stata rinchiusa in una gabbia, messa in catene e derisa, descrivendo il trattamento subito. Ha aggiunto che ai palestinesi questa situazione si verifica da decenni. Prima dell’intercettazione, ha spiegato di essere arrivata successivamente rispetto ad altri, poiché era partita il giorno precedente.

Partiamo dall’inizio. Che cosa è successo prima della vostra intercettazione? “Noi eravamo arrivati dopo, perché eravamo partiti il giorno successivo. Prima dell’intercettazione avevamo già vissuto un’altra vicenda: eravamo naufraghi. La nostra barca era tra quelle perse; Open Arms ha recuperato dodici naufraghi e, dopo averci salvato, non poteva riportarci alla Flottilla, perché ufficialmente eravamo naufraghi. Ha chiesto quindi alla Guardia costiera greca un porto di sbarco. Durante quella notte, mentre Open Arms ci trainava per portarci al sicuro, abbiamo perso tre barche: la nostra, una che avevamo recuperato tra quelle lasciate dagli israeliani e un’altra su cui gli israeliani avevano lasciato sette membri dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Flottila, Antonella Bundu a TPI: “Mi hanno messo le catene, rinchiusa in una gabbia e derisa. Ma ai palestinesi accade da decenni”

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