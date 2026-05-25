Due attivisti italiani coinvolti nel convoglio di terra della Global Sumud Flotilla sono in attesa di processo a Bengasi, dove sono accusati di ingresso illegale. Sono stati trattenuti in Libia orientale, secondo quanto riferito, e devono affrontare un procedimento giudiziario davanti al Tribunale locale. La loro posizione legale è ancora da definire, mentre si attende la data dell’udienza.

Sono in attesa del processo davanti al Tribunale di Bengasi gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla trattenuti in Libia orientale. A confermarlo sono fonti legali della Flotilla, che spiegano anche che gli attivisti sono stati trattati come immigrati clandestini per essere entrati nella regione senza ‘permesso di sicurezza’. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. Tra loro i due italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia: s i tratta di un insegnante di Molfetta, in provincia di Bari e una donna di Asti, in Piemonte. La Farnesina si è subito attivata per far luce sul caso su cui stamattina erano già trapelate notizie da ambienti informati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Flotilla via terra, i due attivisti italiani a processo a Bengasi: “Ingresso illegale”

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