Flotilla trasferiti a Bengasi i due italiani | trattati come possibili clandestini

Da lapresse.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due attivisti italiani della Flotilla sono stati trasferiti a Bengasi, secondo fonti informate. Sono stati trattati come possibili clandestini, senza ulteriori dettagli sulle procedure o motivazioni. La notizia arriva mentre si attende un eventuale aggiornamento sulle loro condizioni o sui motivi del trasferimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

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Secondo quanto si apprende da fonti informate, i due attivisti italiani della Flotilla in  Libia   sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Ieri Global Sumud Italia aveva riferito che si erano persi i contatti con un gruppo di attivisti del ‘Global Sumud Land Convoy’, che includeva italiani, dopo che si erano avvicinati a un posto di blocco a Sirte per negoziare il passaggio. Il convoglio trasporta aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza e sta cercando di raggiungere il territorio palestinese via terra.  Secondo quanto riferito dagli attivisti, i due italiani sono il pugliese Domenico Centrone e la piemontese Leonarda Alberizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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