Due attivisti italiani della Flotilla sono stati trasferiti a Bengasi, secondo fonti informate. Sono stati trattati come possibili clandestini, senza ulteriori dettagli sulle procedure o motivazioni. La notizia arriva mentre si attende un eventuale aggiornamento sulle loro condizioni o sui motivi del trasferimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Secondo quanto si apprende da fonti informate, i due attivisti italiani della Flotilla in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Ieri Global Sumud Italia aveva riferito che si erano persi i contatti con un gruppo di attivisti del ‘Global Sumud Land Convoy’, che includeva italiani, dopo che si erano avvicinati a un posto di blocco a Sirte per negoziare il passaggio. Il convoglio trasporta aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza e sta cercando di raggiungere il territorio palestinese via terra. Secondo quanto riferito dagli attivisti, i due italiani sono il pugliese Domenico Centrone e la piemontese Leonarda Alberizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, trasferiti a Bengasi i due italiani: trattati come possibili clandestini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Flotilla, trasferiti a Bengasi i due attivisti italiani: trattati come possibili clandestiniDue attivisti italiani coinvolti nella Flotilla sono stati trasferiti a Bengasi, dove sono stati trattati come possibili clandestini.

Flotilla, i due italiani sono stati trasferiti a Bengasi: "Trattati come possibili clandestini"I due italiani coinvolti nella Flotilla sono stati trasferiti a Bengasi, in Libia.

Temi più discussi: Flotilla, trasferiti a Bengasi i due attivisti italiani: trattati come possibili clandestini; Flotilla: trasferiti a Bengasi i due attivisti italiani fermati, sarebbero trattati come immigrati clandestini; Flotilla, trasferiti a Bengasi i due attivisti italiani: trattati come possibili clandestini; Cos'è questa Flotilla di terra di cui si parla poco e chi sono gli italiani fermati in Libia.

Flotilla, 2 italiani trasferiti a Bengasi come clandestini. Tajani:lavoriamo per portarli a casa. Si tratta di una piemontese e di un pugliese. Intanto il presidente Herzog attacca i video dei pesanti abusi diffusi dal ministro Ben-Gvir: Vietato calpestare i diritti umani x.com

Flotilla in Libia, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestiniDomenico Centrone e Leonarda Alberizia trasferiti a Bengasi. Farnesina al lavoro per i due italiani della Flotilla. ilfattoquotidiano.it

Flotilla, trasferiti a Bengasi i due attivisti italiani: trattati come possibili clandestiniI due attivisti italiani della Flotilla fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate. Uno degli attivisti è Domenico Cent ... adnkronos.com