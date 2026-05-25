Flotilla i due italiani sono stati trasferiti a Bengasi | Trattati come possibili clandestini

I due italiani coinvolti nella Flotilla sono stati trasferiti a Bengasi, in Libia. Dopo essere stati fermati, sono stati trattati come possibili clandestini. La loro posizione attuale è confermata da fonti locali, che indicano il trasferimento nella città libica. Non ci sono dettagli su eventuali accuse o procedimenti legali in corso. La notizia si basa su fonti ufficiali e testimonianze sul campo.

Si troverebbero a Bengasi, in Libia, i due italiani di cui si erano perse le tracce dopo essere stati bloccati con la Flotilla. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia sarebbero stati trasferiti nella città libica e vengono trattati dalle autorità. 🔗 Leggi su Today.it

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I due attivisti italiani della Flotilla in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Potrebbero essere espulsi presto. #ANSA x.com

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