Flotilla intercettata due attivisti trasferiti in Israele per interrogatori

Due attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati intercettati tra mercoledì e giovedì nel Mediterraneo e saranno trasferiti in Israele per essere interrogati. L’imbarcazione su cui viaggiavano è stata fermata in acque internazionali, secondo quanto riferito dalle autorità israeliane. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell’intercettazione o sui motivi del trasferimento.

Due attivisti della Global Sumud Flotilla saranno portati in Israele per essere interrogati dopo l’intercettazione dell’imbarcazione avvenuta tra mercoledì e giovedì in acque internazionali nel Mediterraneo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal ministero degli Esteri israeliano, che ha parlato di sospetti legati ad attività ritenute rilevanti sotto il profilo della sicurezza. Secondo quanto riferito nella nota, i due uomini sono stati identificati come Saif Abu Keshek e Thiago Ávila. Le autorità israeliane sostengono che il primo sarebbe sospettato di affiliazione a un’organizzazione terroristica, mentre il secondo sarebbe coinvolto in attività illegali, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sulle accuse specifiche.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Flotilla intercettata, due attivisti trasferiti in Israele per interrogatori Notizie correlate Flotilla: decine di attivisti fatti sbarcare a Creta. Due portati in Israele per interrogatoriATENE (GRECIA) – Decine di attivisti a bordo della GLobal Sumud Flotilla diretta a Gaza, intercettata dalle Forze israeliane nelle acque... Flotilla, sbarcati a Creta dopo l’intercettazione: 2 attivisti portati in Israele per interrogatoriABBONATI A DAYITALIANEWS Arrivo sull’isola sotto la supervisione delle autorità greche Circa 175 attivisti appartenenti alla Global Sumud Flotilla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Israele si prepara alla Flotilla: prima intercettazione al largo della Grecia; Israele abborda la Sumud Flotilla al largo di Creta: arrestati 24 italiani, la condanna di Meloni; La Flotilla e le barche intercettate da Israele: ci sono 22 italiani; Flotilla intercettata dalla Marina israeliana, apprensione in Veneto: senza contatti due giovani attivisti. 'Due attivisti della Flotilla saranno portati in Israele e interrogati'Due degli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo saranno condotti in Israele per essere interrogati ... ilgiorno.it Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati. Israele: Due di loro interrogatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati. Usa: 'Conseguenze a chi li sostiene' ... tg24.sky.it FLOTILLA, CONDANNA DEGLI USA: È INIZIATIVA PRO-HAMAS E CONTROPRODUCENTE Gli Stati Uniti hanno condannato con fermezza la "Flotilla per Gaza" intercettata dall'esercito israeliano al largo di Creta, definendola un'iniziativa "filo-Hamas" e "contr - facebook.com facebook #Flotilla intercettata da Israele a 1000 chilometri da Gaza. Tiziano Pesce, @UispNazionale: "Aderiamo alle iniziative al fianco di chi chiede pace e giustizia" uisp.it/nazionale/pagi… x.com