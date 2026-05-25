Flotilla Simona Losito e il racconto della detenzione sulla nave israeliana | Trattati come criminali

Simona Losito ha descritto le ore di detenzione in Israele a bordo di una nave israeliana, affermando di essere stata trattata come una criminale. Ha riferito di aver passato periodi senza acqua e cibo e di essere stata legata mani e piedi durante il periodo di detenzione. La testimonianza si riferisce alla condizione di un gruppo coinvolto in un incidente navale, con accuse di trattamento duro e condizioni di detenzione ritenute inumane.

Ha raccontato le difficili ore trascorse in detenzione in Israele “senza acqua nè cibo in carcere” e “trattati come fossimo criminali” con “mani e piedi legati”. Simona Losito, giornalista 29enne di Bari e attivista a bordo della Global Sumud Flotilla, ha parlato nel capoluogo pugliese in una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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