Un gruppo di attivisti denuncia 40 ore di condizioni di detenzione considerate crudeli a bordo di una nave israeliana, durante le quali sarebbero stati sottoposti a calci, pugni e a dormire su pavimenti allagati. Tra loro, 60 persone hanno deciso di iniziare uno sciopero della fame, affermando di essere state private di cibo e acqua e costrette a dormire in ambienti allagati intenzionalmente.

Privati di cibo e acqua, costretti a dormire su pavimenti “deliberatamente e continuamente allagati “. E poi calci, pugni, le mani legate dietro la schiena. E’ il racconto degli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati in acque territoriali greche dalla Marina israeliana. I maltrattamenti, secondo quanto testimoniano anche le immagini delle ferite, sono avvenuti proprio a bordo della nave della Marina di Tel Aviv. “ Quaranta ore di crudeltà premeditata ” viene detto. La violenza, in particolare, sarebbe esplosa quando l’equipaggio della Flotilla ha reagito alla notizia che due di loro – Saif Abukeshek (spagnolo di origini palestinesi) e Thiago Ávila (brasiliano) – non sarebbero sbarcati con tutti gli altri a Creta, ma sarebbero stati “trattenuti” e portati in Israele per essere interrogati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Calci, pugni, a dormire su pavimenti allagati: 40 ore di crudeltà”: il racconto horror degli attivisti della Flotilla sulla nave israeliana. 60 in sciopero della fame

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