Il professor Sergi ha raccontato di essere stato trasferito su una nave militare nel porto di Ashdod, dove afferma di aver visto un'area recintata con container e filo spinato, descrivendola come un vero e proprio campo di concentramento. La sua testimonianza si aggiunge a quella di altre persone coinvolte, che hanno riferito di condizioni di detenzione di carattere militare su una nave israeliana. Non ci sono state conferme ufficiali riguardo a questa descrizione dei fatti.

«Siamo stati portati su una nave militare nel porto di Ashdod dove è stato allestito un vero e proprio campo di concentramento, fatto di container e filo spinato». Lo ha dichiarato all'aeroporto di Istanbul il professor Vittorio Sergi, attivista del coordinamento Marche per la Palestina e membro della Flotilla. «Quella che abbiamo subito è stata una vera e propria tortura sistematica», dice il docente del liceo Rinaldini di Ancona ricostruendo la vicenda, dall'abbordaggio delle loro imbarcazioni. Il racconto choc del docente del Rinaldini di Ancona In mare «gli israeliani hanno sparato due volte, ferendo alla gamba una ragazza francese, solo perché cantavamo "Palestina libera" per avere delle coperte». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Flotilla, il racconto del professor Sergi dopo il rilascio: «Su quella nave israeliana un campo di concentramento»

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