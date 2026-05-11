Libia spara contro Sea Watch dopo cattura attivisti Flotilla ancora violenza | Motovedetta donata dall'Italia
Dopo aver soccorso 90 migranti in mare, la nave della Ong Sea-Watch 5 è stata attaccata da due motovedette libiche. L'incidente si è verificato nel contesto di tensioni tra le autorità libiche e le ONG impegnate nel salvataggio in mare. La motovedetta coinvolta è stata donata dall’Italia, e l’attacco rappresenta un nuovo episodio di violenza nei confronti delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo.
La nave Ong Sea-Watch 5 ha subito un attacco da parte di due motovedette libiche, dopo aver salvato in mare 90 persone migranti. Giorgia Linardi a Fanpage.it: Questo episodio di violenza avviene nell'ambito degli accordi bilaterali Italia-Libia. Troviamo quindi inaccettabile che il nostro Paese si chiami fuori". Ora la nave da soccorso attende l'indicazione di un porto sicuro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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