Libia spara contro Sea Watch dopo cattura attivisti Flotilla ancora violenza | Motovedetta donata dall'Italia

Dopo aver soccorso 90 migranti in mare, la nave della Ong Sea-Watch 5 è stata attaccata da due motovedette libiche. L'incidente si è verificato nel contesto di tensioni tra le autorità libiche e le ONG impegnate nel salvataggio in mare. La motovedetta coinvolta è stata donata dall’Italia, e l’attacco rappresenta un nuovo episodio di violenza nei confronti delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo.

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