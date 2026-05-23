Ilaria Mancosu e Francesco Gilli, attivisti della Flotilla, sono rientrati a Bologna dopo aver trascorso un periodo in Libia. Durante la loro detenzione, sono stati costretti dall’IDF a indossare una felpa e avevano una kefiah attorno al collo. I due hanno riferito di aver assistito a una scena di violenza davanti alla presenza di un esponente politico israeliano. Ora si trovano in Italia, con gli occhi lucidi e tra le mani la felpa consegnata loro durante il fermo.

Bologna, 23 maggio 2026 – Ilaria Mancosu e Francesco Gilli, i due attivisti bolognesi sulla Flotilla, sono tornati a casa, a Bologna: hanno gli occhi lucidi, la kefiah attorno alle spalle e tra le mani stringono la felpa che l’Idf ha costretto loro a indossare durante la detenzione. Ad attenderli, nella zona arrivi dell’aeroporto, una ventina di attivisti a sostegno della Palestina, tra amici e parenti, che nell’attesa e alla loro uscita hanno intonato “ Free Palestine ”. Lo stesso coro che si sollevava nei momenti di prigionia, dalle navi carcere alle celle della tendopoli e quelle di Ketziot: “Ogni volta che si intonava un 'Free Palestine’ partivano delle botte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ilaria e Francesco dalla Flotilla a Bologna: “Violenza davanti a Ben Gvir”. Due attivisti bloccati in Libia

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