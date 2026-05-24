Dopo aver superato il primo checkpoint al confine libico, dieci attivisti sono scomparsi. Le tracce dei volontari si sono perse immediatamente dopo il confine, senza più riferimenti o comunicazioni. Tra i dispersi ci sono anche due cittadini italiani. Le autorità non hanno ancora localizzato nessuno dei volontari, né fornito dettagli sulle circostanze della scomparsa. La ricerca continua senza nuovi sviluppi.

? Punti chiave Cosa è successo esattamente dopo il superamento del primo checkpoint?. Come sono svanite le tracce dei volontari subito dopo il confine?. Perché le comunicazioni si sono interrotte proprio durante la negoziazione?. Quali conseguenze avrà il silenzio di Haftar sul corridoio umanitario?.? In Breve Maria Elena Delia e Sara Suriano coordinano le comunicazioni per la Global Sumud Italia.. Scomparsi dopo otto giorni di stallo con il governo del generale Haftar.. Farnesina verifica se il silenzio radio duri da sei o sette ore.. Il movimento mirava a sbloccare gli aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza.. Dieci attivisti della Land Convoy, tra cui due cittadini italiani, sono attualmente scomparsi dopo aver varcato il confine con la Libia Orientale, interrompendo ogni contatto con la delegazione internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libia, svaniti 10 attivisti al confine: tra i dispersi due italiani

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