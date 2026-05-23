La Francia ha vietato l’ingresso a un politico israeliano a causa di comportamenti ritenuti inqualificabili nei confronti della Flotilla. Nel frattempo, un gruppo di attivisti coinvolti in operazioni nel Mediterraneo è stato arrestato da Israele e successivamente rimpatriato. Le testimonianze e le immagini provenienti dai loro racconti mostrano segni di violenza, come lividi e contusioni. Un convoglio di attivisti si trova ora fermo in Libia, mentre le immagini dei loro maltrattamenti continuano a circolare.

Gli attivisti della Flotilla arrestati da Israele sono rientrati, ma quanto hanno mostrato attraverso immagini e testimonianze – segni di lividi e botte inclusi – continua a fare il giro del mondo. E a tradursi anche in prese di posizione politiche. Oggi la Francia ha vietato l’ingresso nel proprio territorio al ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, dopo la diffusione di un video che lo mostra mentre deride alcuni attivisti della Global Sumud Flotilla, ripresi inginocchiati e con le mani legate. “Questa decisione – annunciata su X dal ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot – fa seguito ai suoi comportamenti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Francia vieta l’ingresso a Ben-Gvir: “Comportamenti inqualificabili verso la Flotilla”. Un convoglio di attivisti fermo in Libia

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