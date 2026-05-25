Un convoglio di terra della Flotilla in Libia è stato oggetto di un attacco, con il campo sgomberato e attivisti picchiati. Il procuratore di Roma sta valutando dieci nomi, tra cui un nome noto. Non sono stati forniti dettagli sulle responsabilità o sulle modalità dell’attacco. La situazione resta sotto osservazione e non sono state ancora emesse accuse ufficiali.

Roma, 25 maggio 2026 – È sotto attacco il convoglio di terra della Flotilla in Libia: il campo è stato sgomberato e gli attivisti picchiati. Ci sarebbero anche dei feriti. A rendere nota la drammatica situazione del Land Convoy – che era stato bloccato in Libia mentre cercava di trasportare gli aiuti umanitari per Gaza verso il valico di Rafah – è la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla. Intanto prosegue l’inchiesta romana sulle violenze perpetrate in Israele sugli attivisti della Flotilla. Una decina di nomi della catena di comando di Tel Aviv – tra cui il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir e alcune cariche militari eccellenti – sono state iscritte in una lista al vaglio dei pm capitolini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, convoglio di terra sotto attacco in Libia: “Violenze sugli attivisti”. Dieci nomi al vaglio del pm di Roma: c’è anche Ben Gvir

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