Flotilla | Convoglio di terra in Libia sotto attacco violenze su attivisti

Un convoglio di attivisti in Libia sta subendo un attacco. Secondo le fonti, veicoli non riconosciuti stanno speronando le tende e le persone vengono picchiate e trascinate con la forza all’interno di auto e autobus. Le violenze sono in corso e si segnalano momenti di tensione tra i partecipanti e gli aggressori. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o dettagli specifici sull’origine degli attacchi.

“Il convoglio di Terra è attualmente sotto attacco. A quanto riferito, veicoli non identificati stanno speronando le tende e le persone vengono picchiate e trascinate con la forza all’interno di auto e autobus”. Lo apprende Ansa dalla delegazione italiana della Global Sumud Flotilla, in merito agli attivisti in Libia. “Uomini e donne vengono aggrediti violentemente e costretti ad abbandonare il sito – aggiunge il movimento -. Sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, stiamo ricevendo segnalazioni secondo cui sarebbero perpetrati dalle forze di sicurezza legate alle autorità della Libia occidentale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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