Un gruppo di attivisti australiani della Global Sumud Flotilla è stato abbordato e arrestato dalle forze israeliane mentre si trovava in acque internazionali al largo di Cipro, tentando di raggiungere la Striscia di Gaza. Un’attivista ha dichiarato di aver subito torture e abusi sessuali durante il fermo. Dopo l’arresto, gli attivisti sono stati rimpatriati. La flottiglia cercava di consegnare aiuti umanitari alla regione.

Un gruppo di attivisti australiani della Global Sumud Flotilla è tornato a casa dopo essere stato abbordato e arrestato dalle forze israeliane mentre si trovava in acque internazionali, al largo di Cipro, nel tentativo di raggiungere la Striscia di Gaza. “Israele ha picchiato, torturato e abusato sessualmente di me e dei miei compagni, attivisti umanitari per la pace, per giorni. Ciò che mi ha aiutato a superare tutto questo è stato il pensiero di tornare a casa e ora che sono qua non riesco a smettere di pensare ai miei fratelli e alle mie sorelle che abbiamo lasciato indietro, ancora nelle grinfie della polizia militare israeliana e delle... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, attivista australiana: "In Israele mi hanno torturato e hanno abusato sessualmente di me"

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Flotilla activists arrive back in Australia from Israel | ABC NEWS

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